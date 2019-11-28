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Otokar Kazakistan'da şirket kurdu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, global bir marka olma hedefi ile yurt dışı iştiraklerinin arasına Kazakistan'da kurulan Otokar Central Asia'yı ekledi.

28.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:26Otokar Kazakistan'da şirket kurdu

Başbakanı Askar Mamin, Central Asia şirketinin kuruluş belgesini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç'a teslim etti.

Ülkemizde otomotiv ve savunma sanayiinin öncü şirketi olan Otokar, yurtdışındaki varlığını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Otokar, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya'nın ardından Kazakistan'da da şirket kurdu. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, yeni kurulan "Otokar Central Asia"nın kuruluş belgesini, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç'a teslim etti.

Otokar, Kazakistan Nur-Sultan'daki Astana International Financial Center (AIFC)'da kurduğu "Otokar Central Asia Limited" isimli yeni şirketiyle, başta Kazakistan olmak üzere, Orta Asya Bölgesi'ndeki mevcut ve potansiyel kullanıcılarına yakın olmak ve bölgedeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.

Halihazırda askeri ve ticari ürünleri Kazakistan ve Orta Asya Bölgesi'nde aktif olarak kullanılan Otokar, yeni şirketi ile bölgede ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi hedefliyor. Türk bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandıran Otokar, bu girişimiyle ülkemizin ihracatına da katkı sağlacak.


Askar Mamin, Kazakistan, Otokar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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