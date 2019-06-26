Otokoç Otomotiv'in 90. yılına özel kitabı tanıtıldı

Otokoç Otomotiv, kuruluşunun 90. yılı için hazırladığı özel kitabı tanıttı.

Türkiye'de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım sektörlerinde yaklaşık bir asırdır faaliyette olan Otokoç Otomotiv, kuruluşunun 90. yılı için özel bir kitap yayımladı.

Türk otomotiv endüstrisinin tarihçesini de ele alan "Bir Vizyon, Azim ve Tutku Yolculuğu" kitabı, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir ile şirketin üst yönetiminin de katılımıyla Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Görgün Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, Otokoç Otomotiv'in, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un ilk göz ağrısı olarak 1928 yılında faaliyete başladığını anımsatarak, Ankara'da Ford acenteliği ile başlayan serüvenin, bugün araç satışından araç kiralama ve araç paylaşımı sistemine kadar geniş bir yelpazeye ve Türkiye dahil 9 ülkeye yayıldığını anlattı.

Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir kuruluş olan Otokoç Otomotiv'in tarihçesinin Türk otomotiv endüstrisinin de kilometre taşlarını oluşturduğunu belirten Özdemir, "90. yılımıza ithafen hazırladığımız bu eserin, sektörümüzün 90 yılda aldığı muazzam yolu anlamak isteyenler için de bir kaynakça olacağına inanıyorum." dedi.

"Kararlılık ve heyecanla ülkemize katkılar sunmayı sürdüreceğiz"

Tarihleri boyunca otomotiv sektörüne liderlik etme misyonlarını tutkuyla sürdürdüklerini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Otokoç Otomotiv 90 yıla birbirinden önemli pek çok ticari başarı sığdırdı. Ancak sektörü şekillendiren üç¸ tarihi başlangıca özel birer başlık açmamız gerekirse bunlardan birincisi, otomotiv sektörünün oluşumuna giden yolda ilk adım olan otomotiv perakendeciliğini kurmamız ve bir mega bayi haline gelmemizdir. İkincisi, Avis'i bünyemize katarak Türkiye'de araç kiralama işini başlatmamız ve bunu çevre ülkelere doğru genişletmemizdir. Üçüncüsü ise Zipcar'ın dünyadaki ilk lisans hakkını alarak araç paylaşımında da öncülüğü üstlenmemiz ve sektörümüze rehberlik etmemizdir. Türkiye'nin yüzde 100 Türk sermayeli en büyük otomotiv şirketlerinden biri olarak 'ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olmak' vizyonumuzla sektörümüze ışık tutmaya devam edeceğiz."

Özdemir, "Bir Vizyon, Azim ve Tutku Yolculuğu" adlı kitabın hazırlanmasında, Otokoç Otomotiv'in emektar ve mevcut birçok değerli yönetici ve çalışanının katkısı olduğunu söyledi.

Bugün 9 ülkedeki yatırımlarıyla uluslararası bir yapı haline gelen Otokoç Otomotiv'in bünyesindeki 10 marka için 350 noktada, 4 bin çalışanı ile hizmet verdiğini bildiren Özdemir, "Türkiye otomotiv pazarındaki yüzde 8'lik payı ve araç kiralamada 90 bin adetlik filosu ile uçtan uca mobilite çözümleri sunan örnek bir başarı hikayesi... Bu hikayeyi yazan çalışanlarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve heyecanla önümüzdeki yıllarda da ülkemize katkılar sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kitap

Verilen bilgiye göre, başta Vehbi Koç ve Rahmi Koç olmak üzere Otokoç Otomotiv'in emektar ve mevcut yöneticileri ile eski şirketlerine ait, pek çoğu ilk kez yayımlanan önemli anıların da yer aldığı "Bir Vizyon, Azim ve Tutku Yolculuğu" kitabı, aynı zamanda sektörün en uzun süreyi kapsayan yazılı kaynağı olma özelliğini de taşıyor.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir'in liderliği ile sürdürülen çalışmalara yazar Ahmet Çağan, hikayesel anlatımıyla katkı sağladı. Otokoç Otomotiv'in 90 yıllık geçmişini onurlandırmayı amaçlayan eser, kurumu sürdürülebilir bir başarı hikayesi haline getiren yönetici ve çalışanlarına da saygı duruşu niteliği taşıyor.

Kitapta, Otokoç'un dünyada en başarılı bayi seçilerek Henry Ford II tarafından Amerika'ya davet edilmesiyle otomotiv sanayisinin temellerinin atılması sürecine geçişi ve bu başarıların nasıl yeni iş fırsatları oluşturduğu anlatılıyor.

Aynı şekilde Avis Budget Group üst yönetiminin Koç ailesi ile tanışmasının ardından yurt dışı yatırımlarında yaşanan ivme ile Otokoç Otomotiv'in küresel şirket olması yolunda atılan önemli adımlara değiniliyor. Daha önce hiç duyulmamış, sektörün nabzını tutan birçok anı da kitapta yer alıyor.

Bu arada, Otokoç Otomotiv'in söz konusu kitabı Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından "En Prestijli Kurum Kitabı" seçildi.

Kaynak: AA