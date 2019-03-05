Otokoç'ta üst düzey görev değişimi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/otokoc-otomotiv/' title='Otokoç Otomotiv'>Otokoç Otomotiv</a>'de 10 yıldır <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/genel-mudur/' title='genel müdür'>genel müdür</a> olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/arac/' title='Araç'>Araç</a> Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek. Görev değişimi 1 Temmuz 2019'da yapılacak.