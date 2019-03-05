05 Mart 2019, 12:00
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Otokoç'ta üst düzey görev değişimi

Otokoç

Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek.

Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek. Görev değişimi 1 Temmuz 2019'da yapılacak. Araç, CEO, Otokoç Otomotiv, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com