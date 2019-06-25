Otomasyon sistemlerini geliştirmeye devam ediyor

CHEP 2019 yılında Türkiye 'ye yatırımlarını sürdürüyor

Bursa 'da güncel teknolojilerle donatılmış inceleme, bakım ve onarım sistemlerine sahip yeni bir servis merkezi açmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda otomasyon süreçlerini desteklemek için Konya , Gaziantep , Darıca ve İstanbul Hadımköy 'deki servis merkezlerine de makine yatırımı olacak

CHEP, 2009 yılından bu yana paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı ekipmanları ile FMCG, perakende, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleri sunuyor. Gerçekleştirdiği yatırımlar, kullandığı ileri teknoloji ve çevre dostu ekipmanlarıyla tedarik zinciri yönetiminde lider konumunu sürdüren CHEP, Anadolu'daki tesislerinin otomasyon sistemlerini ve ekipmanlarını sürekli geliştiriyor. Büyüyen iş hacmini, yerel üreticiler tarafından üretilen makine ve ekipman yatırımlarıyla daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.

Bugün globalde 60'dan fazla ülkede 330 milyondan fazla ekipman ve 775'den fazla servis merkezi ağı bulunan CHEP, Türkiye genelinde ise yaklaşık 11 milyon paletlik dolaşım ağına sahip, Anadolu'nun farklı illerinde konumlandırılmış 16 servis merkezi; İzmir , Adana , Ankara , Konya ve İstanbul'da bulunan dört bölge müdürlüğü ile faaliyet gösteriyor.

2019'da yeni servis merkezi açıyor

CHEP, Bursa'da son teknolojiyle donatılmış yeni bir servis merkezi açmaya hazırlanıyor. Otomasyon süreçlerini destekleyecek, inceleme ve tamir hattı yatırımı yapacak. 2017 yılında Konya'da 10.000 m2'lik yeni bir tesis kuran ve üç kat daha büyük bir alanda faaliyet göstermeye başlayan CHEP, bu tesisine inceleme ve onarım süreçlerini optimize edecek makine yatırımı yapmaya devam ediyor. 2019 yılında otomasyon stratejisi dahilinde yerleştireceği son teknolojiye sahip makine hattı ile servis kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Servis merkezlerini yatırımlarla geliştiriyor

Aynı zamanda CHEP, Mayıs ayı itibarıyla daha modern bir tesis haline getirdiği Gaziantep servis merkezinin yeni lokasyonunda hizmet vermeye başladı. Genişletme ve yenileme çalışmaları kapsamında yıl içerisinde inceleme ve tamir hattı makine yatırımını tamamlayacak. Ayrıca 2018 yılının Kasım ayında açtığı İstanbul Hadımköy'deki servis merkezine de yeni bir makine yatırımı olacak.

CHEP, tüm tesisleri arasında ilk defa üretim ve servis merkezinin aynı çatı altında birleştirildiği Darıca'yı da geçtiğimiz yıldan bu yana geliştirmeye devam ediyor. Tesiste bulunan inceleme ve tamir hattına otomatik boyama, nem ölçer, premium palet ayırma, çivi basma işlemlerini ekledi.

Yüksek büyüme potansiyeli ve performansı ile Orta Doğu , Afrika ve Hindistan 'ın da bulunduğu gelişmekte olan ülkeler bölgesinde faaliyet gösterdiklerini belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce, "Deneyimli insan kaynağımızın dinamik pazar yapısına olan uyumu sayesinde Türkiye'yi bölgesel merkez konumuna getirme hedefindeyiz. Teknolojinin gelişimine paralel olarak küresel rekabet ortamı tedarik zinciri verimliliğinin artırılmasını gerektiriyor. CHEP olarak Türkiye'de yatırımlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Bu sayede FMCG sektörünün en büyük ve en iyi firmaları ile iş birliği yaparak tedarik zincirlerinin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz. Kiralanarak kullanılan her bir CHEP paleti ile daha akıllı, daha uygun maliyetli, daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri sunuyoruz" dedi.