Otomatik sürüş yeteneği teknolojisi TEKNOFEST'te

ODTÜ Teknokert'te geliştirilen, kendi kendine direksiyon hakimiyetini sağlayabilen "Yarı otonom sürüş destek modülü" TEKNOFEST'te ilk kez sergilendi. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ODTÜ'lü araştırmacılar tarafından geliştirilen "Yarı otonom sürüş destek modülü" ilk kez tanıtıldı. Geliştirdikleri yazılım ile kendi kendini kontrol edebilen araç, istendiğinde şerit değiştirip hızını ayarlayarak, direksiyon hakimiyeti sağlayabiliyor.ODTÜ Teknokent'te Gears adlı firmanın kurucusu olan Baran Tunç, otonom modül teknolojisi hakkında bilgi verdi. Otonom araç teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirten Tunç, "Firmamızda yerli olarak geliştirdiğimiz her araca uygulanabilir otonom modül geliştiriyoruz. Şu an geliştirdiğimiz modül, seviye 2 ve 3 arasında bir otonom sürüş özelliğine sahip. Yani sürücü aracı otonom modüle bıraktığı zaman araç şerit çizgilerini baz alarak yaptığı görüntü işlemeyle, önündeki aracı, yayayı, hayvanları da tespit edebiliyor ve ona göre aksiyona geçiyor. Duruma göre araç yavaşlayıp, hızlanabiliyor ya da şeritte kalmak için direksiyon kontrolünü yapıyor." diye konuştu.2018 yılında TÜBİTAK'tan hibe alarak projeye başladıklarını kaydeden Tunç, 18 aya yakın bir süredir ekipteki diğer 3 kişi ile birlikte çalıştıklarını söyledi."Yapay zeka ile çalışıyor"Otonom modülü her araca uygulanabilir şekilde yaptıklarını ifade eden Tunç, "Yaptığımız modül düşük maliyetli olabilmesi için şu anda görüntü işleme üzerine bir yapay zeka ile çalışıyor. Bu da her araca uygulanabilir şekilde tasarlanabiliyor. İleride de milli aracımız otonom özelliklere kavuşturulmak istendiğinde bununla ilgili de tedarikçi olabileceğiz." diye konuştu.