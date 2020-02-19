Haberler » 3. Sayfa » Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı - Haberler

Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

19.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:53Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı
'ın merkezi ilçesi 'da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eylem K. isimli kadının idaresindeki 59 ED 292 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile bir sitenin çitlerini aşıp yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Olayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler 10 metreden yere çakılan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep K.'yi araçtan çıkarıldı. Otomobilin yere çakılması ile sürücü anne Eylem K. hafif şekilde yaralanırken, minik kızı kazayı yara alamdan kurtuldu. Sürücü Eylem K. olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 10 metreden yere çakılan otomobil kurtarıcı yardımıyla çekildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:25:15