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Otomobil, 2 motosiklete çarptı: 4 yaralı

KİLİS'te otomobilin, kavşakta 2 motosikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

15.09.2019 21:41Otomobil, 2 motosiklete çarptı: 4 yaralı
KİLİS'te otomobilin, kavşakta 2 motosikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Ekrem Çetin kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.Aç'nın kullandığı 01 AC 820 plakalı otomobi, kavşakta Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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