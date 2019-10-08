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Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.

08.10.2019 15:29Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü
ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına duvara çarparak, yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arif Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.



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Kaynak: DHA

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