Otomobil 30 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Otomobil 30 metreden dereye uçtu: 1 yaralıZONGULDAK - Zonguldak-Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza saat: 11.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Selahattin D. idaresindeki 06 KL 772 plakalı otomobil, tek şeride düşen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metreden dereye uçtu. Kendi imkanları ile otomobilinden çıkan Selahattin D. yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla yola çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.