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Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ta içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil karlı yolda 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

05.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:03 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
'ta içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil karlı yolda 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada üniversite öğrencisi Ayşe Taşkara hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Elvanpazarcık beldesi 12. kilometrede yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, yolun da karlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda ağaçların yakınında durabilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Oğuzhan D. (23), Emre Y. (23), Hasancan A. (22) olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından halatlar yardımıyla yukarıya çıkartıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Kadriye Taşkara'nın cansız bedeni de ambulansa konularak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Y. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, diğer iki yaralı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Kadriye Taşkara'nın Sağlık Uygulama MYO Patoloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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