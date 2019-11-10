Haberler » Güncel » Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü - Haber

Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

10.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:35Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Tuzla Orta Mahalle Taşpınar Sokak'ta seyir halinde olan 17 AN 083 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 6 katlı binanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düşüp ters şekilde kalan otomobilde sıkışan Ercan - Rukiye K. çiftini sıkıştıkları yerden kurtarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı sırada otomobili Rukiye K.'nin kullandığı bildirildi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İHA'ya konuşan çevre sakinleri, büyük bir gürültü üzerine dışarı çıktıklarını, bahçeye düşen aracı şaşkınlık içerisinde karşıladıklarını anlattı. Araçta sıkışan çifti, vatandaşların çıkardıkları öğrenildi.
(Mustafa Biçer - Caner Evyapan/İHA)

Orta Mahalle, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi
18:28 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
18:28 Kuveyt Emiri Sabah'tan Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup
18:27 "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda usta edebiyatçıların arşivleri ele alındı
18:25 Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:30:02