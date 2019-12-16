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Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Antalya'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:03
'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ender T'nin kullandığı 35 ABS 367 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde bariyere, kaldırıma ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.
Kazada sürücü Ender T. ile aracı görünce içeriye kaçmaya çalışan büro çalışanlarından Aslı Orak (37) ile İlknur Rukiye Çirik yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslı Orak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundaki işlemlerinin ardından Orak, Antalya Kırcami Boynuzlukuyu Mezarlığında toprağa verildi.
Yaralanan Çirik de cenaze törenine katıldı
Yaralı halde mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan Çirik, bir süre gözyaşı döktü. Çirik, AA muhabirine, sınav günü olduğu için yoğunluk yaşadıklarını, hava almak için kapıya çıktıklarında kazanın olduğunu söyledi.
Aracın bir anda üzerlerine geldiğini belirten Çirik, "Ben içeriye kaçabildim ama arkadaşım arabayla camın arasına sıkıştı. O anı hatırlamak istemiyorum, çok üzüntülüyüm." dedi.
Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Anadolu Üniversitesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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