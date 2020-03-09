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Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:20
Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Girne Mahallesi Toprakçı Kaşı mevkiinde meydana geldi. İsmet Sabancısarıoğlu, yönetimindeki 20 RH 332 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde, sürücü Sabancısarıoğlu ile yanındaki Ali Aler, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sabancısarıoğlu ile yanındaki Ali Aler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sabancısarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Buldan, Güncel
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