03.06.2019 14:09
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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa

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