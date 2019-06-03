Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ
'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Fatih Sultan Mehmet
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Elazığ
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