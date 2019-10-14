Otomobil ağaca çarptı; liseli kutay öldü

OSMANİYE'de, çam ağacına çarpan otomobildeki lise öğrencisi Kutay Mazı (18) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, Fakıuşağı Mahallesi Okullar Bölgesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Kampüs içerisinde ilerleyen M.B. (18) idaresindeki 31 UV 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada, sürücü M.B. ile birlikte araç içerisinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi Kutay Mazı ve aynı yaştaki Gaffar Okan Aytekin yaralandı. Kaza sonrası bölgeye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kutay Mazı doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.