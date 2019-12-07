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Otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Sultan Tozman (31) yaralandı.

07.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:41Otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı

BURSA'nın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Sultan Tozman (31) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Sultan Tozman yönetimindeki 11 DV 064 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Tozman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Tozman, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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