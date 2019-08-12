Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil alev alev yandı

655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı.

12.08.2019 11:27 Otomobil alev alev yandı
655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın 10.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Zonguldak istikametine gitmekte olan Emir Kaçakoğlu idaresindeki 16 P 4282 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilden indi ve çevredeki vatandaşlar da yangın tüplerini alarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda tüm otomobili sardı.

Olay yerine gelen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını gören bir vatandaş, "Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü" diye konuştu. - DÜZCE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34   Düzce'de alev topuna dönen otomobil kül oldu
11:27   Antalya'da 'hırsız sevgililer' tutuklandı
11:27   Otomobil alev alev yandı
11:27   Bolu'da yabani hayvan postu operasyonu
11:24   Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
10:51   Yolcu otobüsünü durduran polisler bakın ne yaptı
10:51   Jandarmanın 'kemerin ses getirsin uygulamasına' vatandaştan destek