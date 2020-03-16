Otomobil alevlere teslim oldu
Ordu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.
16.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:41
Ordu 'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Haberler
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Haberler
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu