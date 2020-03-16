Otomobil alevlere teslim oldu
- Otomobil alevlere teslim oldu Ordu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.
16.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:54
- Otomobil alevlere teslim oldu
ORDU - Ordu 'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
ORDU - Ordu 'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Otomobil alevlere teslim oldu
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı