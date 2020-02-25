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Otomobil alevlere teslim oldu: Trafik durma noktasına geldi

Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi.

25.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:01
D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi. Araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde seyir halinde olan 34 SRR 61 plakalı otomobilin motor bölümü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın nedeniyle E-5 karayolu Maltepe mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin aracı kaldırması sonrası trafik normale döndü.
(İHA)
Otomobil alevlere teslim oldu: Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


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