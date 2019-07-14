14.07.2019 11:55
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Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı

Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu.

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yasin Güven yönetimindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp,alt geçide uçtuktan sonra yan yattı. Kazada, sürücü Güven ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alt geçitten o sırada aracın geçmemesi faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

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