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Otomobil altından çıkartıp müdahale ettiler

Vakalarda yaptıkları müdahalelerle hayat kurtaran Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

07.10.2019 17:16Otomobil altından çıkartıp müdahale ettiler
Vakalarda yaptıkları müdahalelerle hayat kurtaran Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları uygulama ve denetimlerle vakalara her an hazır olmaya çalışıyor. 112 Acil sağlık ekipleri bu kapsamda Kaynaşlı ilçesinde lastik tamiri yapan bir lastik tamirhanesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği iş kazasına müdahale etti. 112 İhbar hattına 112 denetim ekibi tarafından verilen ihbarla başlayan denetimde uygulamasında ekipler kısa sürede olay yerine gelerek, senaryo gereği lastik tamir ederken araç altında kalan bir lastikçiye müdahale ettiler. Polis ekipleri kontrolünde yapılan denetimli tatbikatta olay yerine gelen ekipler, iş kazası geçiren lastikçiye araç altında ilk müdahaleyi yaparak, vatandaşı otomobil altından çıkarttılar. Ardından sedye ile ambulansa koyarak, Kaynaşlı İlçe entegre Hastanesi acil servisine götürdüler.

Kısa sürede olay yerine gelişi ve olaya müdahalesi ile göz dolduran acil sağlık ekipleri, D-100 karayolu ve TEM Otoyolundan olabilecek olaylara da ne kadar hazırlıklı olduğunu göstermiş oldu. Tatbikat sonrası yetkililer, ekiplerin daha hazır olması içinde gece ve gündüz denetimlere devam ettiklerini dile getirdiler. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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