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Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:31 Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.R.Y. idaresindeki 23 HA 779 plakalı otomobil M.U. idaresindeki 23 BK 512 plakalı ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 1'i hasta 2 kişi hafif yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar takviye olarak gönderilen diğer ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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