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Otomobil ambulansa çarptı: 6 yaralı

Otomobil ambulansa çarptı: 6 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de otomobilin ambulansa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan yaralı ile birlikte 6 kişi yaralandı.

14.10.2019 13:01
Otomobil ambulansa çarptı: 6 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin ambulansa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan yaralı ile birlikte 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı yeşil Mahallede bulunan Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 DG 818 plakalı otomobil hastaneye yaralı götüren 38 VA 082 plakalı ambulansa çarptı. Kazada aynı aileden, N.E., Y.E., M.E. ve M.E. ile C.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ambulansa çarptı: 6 yaralı

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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