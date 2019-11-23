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Otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürcüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.

23.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:46Otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürcüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki  apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Müslüm Tüysüz'ün kullandığı 35 DC 5547 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, ardından da yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir apartmanın bahçesine uçtu. Otomobilin ters döndüğü kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet Tüysüz yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



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Kaynak: DHA

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