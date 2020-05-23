Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

23.05.2020 04:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:20
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İdris Katıran (20) yönetimindeki 43 PL 548 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü ile Özcan Özer (19), 112 Acil Servis ekiplerince Hisarcık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan sürücü Katıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Hisarcık, Kütahya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Haberler››Güncel››Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:13: İstanbul'da inşaat alanında yangın - Haber 04:10: Çorum'da Mayıs ayında kar sürprizi - Haber 04:02: Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı - Haber 03:55: Fransa'da "Türk Edebiyatında Ramazan" etkinliği düzenlendi - Haber 03:51: Adana'da bayram öncesi narkotik uygulama: 15 gözaltı - Haber 01:16: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz - Haber 00:55: Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı - Haber 23:55: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı - Haberler 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler