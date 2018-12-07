Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Zonguldak
'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma- Bartın
karayolu 3. kilometresinde yaşandı. E.D. idaresindeki 07 SAY 87 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Araç
adeta hurdaya döndü. Sürücü E.D. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK
07 Aralık 2018 Cuma 14:26