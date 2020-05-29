Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
29.05.2020 23:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:41
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Emir kullandığı 01 FZ 142 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar, araç içerisinde sıkışan Özgür Emir'e ilk yardımda bulundu. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ise Özgür Emir'i sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Emir, sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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