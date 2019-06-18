18.06.2019 07:57
Haberler»Güncel » Haber

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı

ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Kaya yönetimindeki 06 Y 4004 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Tuncay Kaya, çelik bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı'nın Çankaya yönü, otomobilin kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara, Tuncay Kaya, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:04 30 ilde FETÖ operasyonu: 63 kişi hakkında yakalama kararı
08:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi (2)
08:00 TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
07:56 Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı
07:55 Altınokta Körler Derneğinden Rektör Aldemir'e ziyaret
07:45 Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
07:42 Derince'de devrilen tır, otoyolda ulaşımı aksattı