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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi canını tehlikeye attı.

26.08.2019 10:16 Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi canını tehlikeye attı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagajında rahat tavırlarla yolculuk yapan 3 genç, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Merkez Haliliye ilçesi İpekyolu'nda gece saatlerinde yaşanan tehlikeli yolculuk, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşlar ve diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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