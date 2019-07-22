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Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

22.07.2019 16:27 Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, tutuklandı.
Hilvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği 06 BV 2338  plakalı otomobili durdurdu.
Jandarma ekipleri, otomobilin bagajında oluşturulan gizli bölmelerde, çeşitli çap ve markalara ait 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.
Tabancalara el koyan jandarma, otomobilde bulunan Mehdi Y. ve Baki Y.'i gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Jandarma, Hilvan, Güncel

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