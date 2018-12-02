Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

02 Aralık 2018 Pazar 14:10



02 Aralık 2018 Pazar 14:10

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yukarısöğütlü Köyü yakınlarında Hamza Pire (51), idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ikametin bahçe duvarına çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Hamza Pire ile otomobilde bulunan Zöhre Pire (52), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN