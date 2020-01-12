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Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı

Denizli'de meydana gelen ve akıllara durgunluk veren trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarını aşıp 2 lastik üzerinde asılı kaldı.

12.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:38Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı
'de meydana gelen ve akıllara durgunluk veren trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarını aşıp 2 lastik üzerinde asılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Yeşilyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Ü.Y., yönetimindeki 20 NB 007 plakalı aracın henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından kontrolden çıkan araç yol kenarındaki vatandaşlardan birinin istinat duvarını aşarak bahçesine girdi. Aracın 2 lastik üzerinde duvarda asılı kalması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Akıllara durgunluk veren kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayı gören çevre sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını belirttiler. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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