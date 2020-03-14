Otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı
Kayseri'de, çarpışan iki otomobilden birinin evin bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
14.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:47
Kayseri 'de, çarpışan iki otomobilden birinin evin bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Salih D. (35) idaresindeki 38 ADC 455 plakalı otomobil, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde, Atakan Ü'nün (19) kulandığı 38 PR 795 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir evin duvarını aşıp, bahçeye devrildi.
Kazada yaralanan her iki sürücü de Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Evinin bahçesine otomobil devrilen Gülizar Kılıç, AA muhabirine, çamaşır asarken bir gürültü duyduğunu, daha sonra bahçesine devrilmiş bir otomobil gördüğünü söyledi.
Salih D. (35) idaresindeki 38 ADC 455 plakalı otomobil, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde, Atakan Ü'nün (19) kulandığı 38 PR 795 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir evin duvarını aşıp, bahçeye devrildi.
Kazada yaralanan her iki sürücü de Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Evinin bahçesine otomobil devrilen Gülizar Kılıç, AA muhabirine, çamaşır asarken bir gürültü duyduğunu, daha sonra bahçesine devrilmiş bir otomobil gördüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Osmanlı Mahallesi, Kayseri, Güncel
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