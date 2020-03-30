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Otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

Bafra ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:09

Bafra ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mertcan Atlı yönetimindeki 55 ABG 990 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolunun Kazandere mevkisinde, Talip Şahin'in kullandığı 06 AEZ 591 plakalı otomobile arkadan çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü Atlı ile otomobildeki Haluk Uyar ve Samet Demir yaralandı.

Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Sinop, Bafra, Güncel

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Otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı
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