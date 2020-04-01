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Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü.

01.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:56
Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı
Adana 'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Çetin Z.'nin (45) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı. Seyhan Devleti Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otomobilin evin bahçesine düşmeden önce de bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması muhtemel can kaybını önledi.

Ev sahibi Ahmet Dönmez (33) bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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