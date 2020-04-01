Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü.

01.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:17
Adana 'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Çetin Z.'nin (45) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı. Seyhan Devleti Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otomobilin evin bahçesine düşmeden önce de bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması muhtemel can kaybını önledi.
Ev sahibi Ahmet Dönmez (33) bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA) Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi - Haber 17:28: SANKO okullarının dört projesi bölge finallerinde - Haber 17:27: Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 17:26: Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haber 17:26: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler