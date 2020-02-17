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Otomobil baraj gölüne düştü

Malatya'da göle düşen otomobildeki iki kişiyi çevredekiler kurtardı.

17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:44
'da göle düşen otomobildeki iki kişiyi çevredekiler kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçesi Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil dün akşam saatlerinde göle düştü.
Çevredekilerin yardımıyla araçta bulunan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Suya batan ve gözden kaybolan aracın içinde başka birilerinin olabileceği ihtimali üzerinde duran Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, göle dalarak otomobili kontrol etti.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren ekip, bugün kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 4 metre derinlikte bulunan aracın vinçle sudan çıkarılmasını sağladı.
Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil baraj gölüne düştü

Karakaya Baraj Gölü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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