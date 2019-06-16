16.06.2019 18:42
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Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Dopdoğru idaresindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun 45. kilometresinde demir bariyere çarptı.
Sürücünün eşi Feride Dopdoğru kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Dopdoğru'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Malatya, Elazığ, Güncel

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