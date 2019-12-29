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Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

29.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:44 Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

?Kaza, sabah saatlerinde Tarsus- otoyolunda meydana geldi. Emre G. (27) yönetimindeki 27 TP 715 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Neziha T. (25) öldü, sürücü Emre G. ise yaralandı. Emre G. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emre G.'nin sağlık personeli olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Pozantı, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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