09.07.2019 12:47
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Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kamil Genç yönetimindeki 34 UM 665 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzuçimeni mevkisinde bariyere çarpıp sürüklendikten sonra istinat duvarına çarpıp durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Havva Genç (57), Tuba İlhan (34) ve Miray Nil İlhan (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde aksamaya neden oldu.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Kaynak: AA
Kastamonu, Tosya, Güncel

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