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Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki bariyere çarptı.

12.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:36Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı

TRABZON'un ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki bariyere çarptı. Araç sürücüsü Emrah Vadin (32) ve kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, araçta bulunan anne Yeliz Vamin (29) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin Çatak mevkisinde meydana geldi. 'dan Gümüşhane'ye giden Emrah Vamin yönetimindeki 61 LG 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki 'Çatak 2' adlı köprünün yanındaki çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobilde bulunan Emrah-Yeliz Vamin çifti ile kızları Melek Vamin, yaralandı. Kazayı görenlerin  ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı aile, ambulanslarla Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne Yeliz Vamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralı sürücü Emrah ile kızı Melek Vamin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Trabzon, Maçka, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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