Otomobil bariyere çarptı; anne öldü, oğlu yaralı

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, annesi yaşamını yitirdi.Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu Akbez mevkiinde meydana geldi. Mustafa Doğu yönetimindeki 31 AVJ 79 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Mustafa Doğu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, annesi Fatma Doğu, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatma Doğu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.