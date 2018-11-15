15 Kasım 2018, 15:16
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Bariyerler, Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Otomobile Ok Gibi Saplandı

İzmit'te bariyerler sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobile saplandı. Korkunç kazada baba ve kızı yaralandı.

İzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, baba ve kızı yaralandı.

YOL AYRIMINDA BARİYERE GİRDİ

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu İzmit Batı gişeleri yol ayrımında meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Mustafa Göktaş idaresindeki 41 RF 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyere girdi. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, kazada Mustafa Göktaş ve kızı Zeliha Göktaş (49) yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Göktaş Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, kızı Zeliha Göktaş ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TEM yolu İzmit Batı girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Mustafa Göktaş,İzmit
15 Kasım 2018 Perşembe 15:16



YORUMLAR (8)
MUSTAFA: TRAFİK KAZALARINA BİZ DAVETYE ÇIKRIYORUZ KARA YOLLARI BELEDİYELER BAZEN YAPTIKLARI YOLAARIN KALDIRIM LARIN NE KDAR HATALI OLDUGUNU GÖRÜYORUZ AMA ONLAR GÖRMÜYOR BİR KAÇ KAZA BİR KAÇ CAN SORA DZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR AMA GEÇ KALINIYOR DENETLEME YOK
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ÇÖZÜM: bu tarz yol ayrımlarına özel plastik yapılsa böyle bir durum olmaz en azından ölümlü kaza olmaz .
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EMEKLİ HAKKİ HAKYEMEZ: YAĞIŞLI HAVADA BUZLU YOLDA SÜRATİN SONU BUDUR BENDE ŞOFÖRÜM 20 YILLIK KAZAM YOK AMA KIRMIZIDA DRURKEN ARKAMDA ÇARPTILAR ADAM GELDİ ABİ KUSURA BAKMA 1 ARKADAŞ SELAVERDİ BU KAZA MEYDANA GELDİ DEDİ DEMEKKİ YOLDAN GÖZÜNÜ AYIRMICASIN HIZ İYİ DEYİLDİR HIZ BELADIR ŞEKİLDE OLDUĞU GİBİ OLURSUN
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ADIM: daha gecenlerde aynısı oldu... B karayolları beton bariyer yapmadıgı sürece bu böyle devam eder.ALLAH RAHMET EYLESİN
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