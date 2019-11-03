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Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı İkiz kardeşleri kaza ayırdıİSTANBUL - Silivri D100 karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere adeta ok gibi saplandı.

03.11.2019 20:40
Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı
İkiz kardeşleri kaza ayırdı
İSTANBUL - Silivri D100 karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere adeta ok gibi saplandı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Çanta Mahallesi'nde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M. İdaresindeki 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler bir yandan aileye yardım etmeye çalıştı, bir yanda da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Anne Gülay M. ve oğlu Muhammet Umut M. ile birlikte İbrahim M. müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M. çıkarmak için çalışma başlattı.
Araçta sıkışan baba ve kızı itfaiye ekipleri kurtardı
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğullarına hastaneye kaldırdı. Otomobilde sıkışan baba ve kızı ise Silivri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ağır yaralı baba ve kızı da hastaneye kaldırdı.
İkiz kardeşleri kaza ayırdı
Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından baba Abdullah M., anne Gülay M ile birlikte çocukları Muhammet Umut M. ve ikiz kardeşler Buğlem ile İbrahim M. hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen baba Abdullah M. ve kızı Buğlem M. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
İtfaiye ekipleri bariyerlere kesti
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler, yoğunluğu azaltmak için bir süre trafiğin akışını ters şeritten verdi. Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bariyerleri keserek aracı çıkarttı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 2 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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