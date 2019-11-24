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OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP, ALT YOLA DÜŞTÜ: 4 YARALI-ek

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü.

24.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:32OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP, ALT YOLA DÜŞTÜ: 4 YARALI-ek

BURSA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.



Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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