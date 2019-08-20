Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20.08.2019 12:19 Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beylice Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (23) yönetimindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. (14), N.K. (44) ve S.K. (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:31   FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
12:22   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik...
12:19   Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı
12:15   Çöp kamyonu tarla girdi: 2 yaralı
12:08   Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi
12:04   Erciş'te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
11:57   Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı