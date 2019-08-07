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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

07.08.2019 22:20 Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Amasya'da kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeynel Cebeci (59) 05 EC 295 plakalı aracı ile Amasya'dan Tokat'a seyir halideyken İlyasköy'e geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada Zeynel Cebeci (60), Fatma Keleş (56), Gamze Kavaklı (21), Nurhan Kavaklı (49) ve Şirin Cebeci (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kavaklı, Amasya, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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