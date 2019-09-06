Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

06.09.2019 17:08 Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya'nın Seydişehir ilçesi Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (42) idaresindeki 42 Y 4365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.A. (42) ile araçta bulunan A.A., M.A. (40), S.D. (38) ve A.D. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:52   Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
19:44   Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
19:38   Barajda kaybolan adamında cansız bedenine ulaşıldı
19:29   Adana'daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama
19:28   Malatya'da patlayan lastik ölüm getirdi
19:23   Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
19:02   Yüksekova'da silah ele geçirildi